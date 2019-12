Incidente mortale nel Veronese | perdono la vita due donne di 52 e 28 anni Erano madre e

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona, poco prima delle 22 due auto si sono scontrate in un terribile frontale: a perdere laduee figlia di origine romena di 52 e 28, che viaggiavano su una Pugeot 206. A bordo dell’altra vettura, una Golf, si trovava un ragazzo di 22che è rimasto ferito e trasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona. Ancora morti sulle strade, questa volta forse a causa del ghiaccio sull’asfalto. A San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona, poco prima delle 22 una Golf e una Pugeot 206 si sono scontrate in un terribile frontale sulla strada provinciale 7, lungo un rettilineo. La Pugeot, sulla quale viaggiavano duedi 52 e 28si è ribaltata, distruggendo completamente la parte anteriore. Per Elena Viviana Grigone e Roxana Maria,e figlia di origine romena, ...

