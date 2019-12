Gabriel Garko | nuovo look Ma non tutti apprezzano | “Nooo! Perché l’hai fatto?”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il nome diaffolla le pagine del gossip negli ultimi tempi per via della sua amicizia con l’attoree Rossi., che non ama dare troppe spiegazioni sulla sua vita privata, ha rivelato pochissimi particolari su questo rapporto. In un’intervista a Domenica In con Mara Venier ha definito Rossi un “amico speciale”, mentre al settimanale Chi, qualche tempo prima aveva detto: “Io passo il tempo con chi mi fa stare bene”. Incalzata da Eleonora Daniele, la ex di, Eva Grimaldi, si era lasciata andare a un commento: “abbiamo un amico speciale. Io penso che bisogna avere rispetto per le persone che non vogliono parlare della propria vita privata.per me è più che un fratello, non potrei mai tradire la sua amicizia. Rispetto le sue scelte. Se vuole dire che mangia la pizza o la carbonara, a me va bene. È felice, l’ho rivisto ieri ed è bello come il ...

puffasgirl_ : RT @lanemicageniale: Bravissimi Gabriel Garko e Manuela Arcuri. #uominiedonne - Seoulmate2018 : RT @lanemicageniale: Bravissimi Gabriel Garko e Manuela Arcuri. #uominiedonne - lanemicageniale : Bravissimi Gabriel Garko e Manuela Arcuri. #uominiedonne -