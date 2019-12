Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Da Zelo Buon Persico, in provincia di, afino a, nel profondo Circolo polare artico. Questa l’incredibile impresa di Mikhael Bellanza, giovanevolontario della Croce Rossa, e del suo cane Victor. Ancor più encomiabile l’obiettivo che muove Mikhael: raccogliere fondi per curare il neuroblastoma, uninfantile che attacca il sistema nervoso. Dail neuroblastoma “Lo faccio per l’associazione del mio amico Raffaele, ‘Una Milano onlus’, che ha perso il suo bimbo qualche anno fa”. Lo ha dichiarato Mikhael Bellanza, ideatore e protagonista di questa temeraria impresa. “Ci vogliono gambe e follia”, aggiunge il ragazzo intervistato da Tgcom24. La lunga traversata aera già stata realizzata, ma solo nel periodo estivo. Per questo il, che lavora come fisioterapista, ha deciso di ...

notizieit : Da Lodi a Capo Nord a piedi: l’impresa di un 24enne contro il #tumore - franco_sala : RT @PediatriaOggi: A piedi da Lodi a Capo Nord contro il #neuroblastoma, l'impresa di un 24enne con il cane Victor: 'Gambe e follia' https… - Nick_Karter_ : RT @PediatriaOggi: A piedi da Lodi a Capo Nord contro il #neuroblastoma, l'impresa di un 24enne con il cane Victor: 'Gambe e follia' https… -