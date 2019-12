Centocelle | cittadini a sindaca Raggi | servono riscaldamento e luci

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “No alla militarizzazione”, “che non illuminano”, “Combatti la paura difendi il tuo quartiere”. Questi alcuni dei cartelli esposti da circa 50 persone, entrate all’interno del Centro anziani ‘Nino Manfredi’ didove ladi Roma, Virginia, stava incontrando i frequentatori del Centro. Subito ihanno espresso il desiderio di rivolgere al sindaco alcune domande: “Abbiamo bisogno di illuminazione”, ha detto un cittadino, “No alla militarizzazione del quartiere, per noi la sicurezza non passa solo dalla presenza di poliziotti e posti di blocco”, ha detto una rappresentante della Libera assemblea di. “Lei lo sa che decine di abitanti delle case popolari sono senza riscaldamenti?”, ha detto una cittadina alla. L'articolo, ...

AQVILAROMANA : RT @Luca_Arioli: Netturbini a lavoro, strade pulitissime, lampioni accesi, buche attappate! Tutto questo sta accadendo ora a Centocelle e s… - Luca_Arioli : Netturbini a lavoro, strade pulitissime, lampioni accesi, buche attappate! Tutto questo sta accadendo ora a Centoce… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Quattro roghi dolosi in poche settimane nel quartiere romano di Centocelle, ma i cittadini si sono sono scesi in piazza per pre… -