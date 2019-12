Basket | Eurolega 2019-2020 | stangata per il Panathinaikos Multa di 54mila euro e una

Leggi la notizia su forzazzurri

Una vera e propria stangata per il Panathinaikos. La compagine greca è stata infatti multata dall'Eurolega di 54001 euro a causa del comportamento violento dei propri tifosi (utilizzo di fumogeni e fuochi in prima linea), manifestato durante il derby con Olympiacos. Alla salatissima multa va ad aggiungersi anche una giornata a porte chiuse: precisamente quella di domani contro il Fenerbahçe.

