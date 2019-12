Autonomia | Boccia | ‘Pd pronto | aspettiamo contributi Italia Viva' 2

Autonomia : Boccia - ‘domani sentirò regioni - no riforma a colpi di maggioranza’ : Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Domani mattina sentirò le regioni, non faremo riforme a colpi di maggioranza. E’ stata una serata importante, sono arrivati contributi costruttivi e non abbiamo alcuna intenzione di perdere tempo”. Lo ha detto il ministro Francesco Boccia la termine della riunione di maggioranza a palazzo Chigi sull’Autonomia. L'articolo Autonomia: Boccia, ‘domani sentirò regioni, no riforma ...

Autonomia : Lupo (Pd) - 'proposta Boccia garanzia per Mezzogiorno e Sicilia' : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "La proposta del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia di una legge quadro che assicuri su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, oltre all’istituzione di un fondo di perequazione infrastrutturale di oltre 3 miliardi di euro,

Autonomia : Boccia - ‘lunedì informativa legge quadro in Cdm - poi decisione iter’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – La legge quadro sull’attuazione dell’Autonomia differenziata delle regioni ‘tutela il Sud e tutte le aree deboli del Paese, comprese quelle del Nord, perché attua tutta la Costituzione che si trasforma in cintura di sicurezza per tutti, non solo l’art 116 che prevede l’Autonomia differenziata”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Francesco ...

Il testo del ministro Boccia sull'Autonomia spacca la maggioranza : All'indomani del via libera dei governatori, la maggioranza si divide sul testo sull'autonomia differenziata presentato da Francesco Boccia alla conferenza Stato-Regioni. Da un lato, il Pd difende la 'faticosa' intesa raggiunta dal ministro dem per gli Affari regionali, mentre, dall'altro, il Movimento 5 stelle e Italia viva frenano criticando, in particolar modo, la proposta di Boccia di accogliere l'intesa in un emendamento alla legge di ...

Autonomia : Serracchiani - ‘da Boccia e Pd impulso riformatore’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘Il ministro Boccia in poche settimane ha dato un’accelerazione decisiva alla grande questione dell’autonomismo, che con il precedente Governo appariva incagliata e senza prospettive. Stiamo dando risposta non solo ai cittadini che si erano espressi nei referendum, ma a un’esigenza reale e sentita, a livello istituzionale e popolare”. Lo afferma Debora Serracchiani, vicepresidente ...

Autonomia - Boccia : «Legge quadro lunedì in Cdm». M5S : «Non è condivisa» : Autonomia, il ministro Boccia annuncia: «Legge quadro lunedì in Cdm», ma arriva lo stop del M5S: «No ad inserire emendamento in manovra; non accettiamo...

Autonomia - tutte le Regioni dicono sì alla legge quadro. Boccia : “Ora il testo passa in CdM” : Il ministro per gli Affari regionali: "Il testo andrà in consiglio dei ministri. Ora c'è una cintura di sicurezza per il Sud". Soddisfatto il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere alcuni aggiustamenti. Oltre alla cornice della legge quadro, noi come Regione siamo interessati alla firma dell'intesa".Continua a leggere

Autonomia - sì di tutte le Regioni alla legge quadro. Boccia : “Ora in consiglio dei ministri. Il sud ha una cintura di sicurezza” : Via libera di tutti i governatori al testo sull’Autonomia regionale presentato dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia alla conferenza Stato-Regioni. “Ora il sud ha una cintura di sicurezza, tutte le Regioni accettano di sedersi al tavolo. Il testo andrà in consiglio dei ministri, poi al Parlamento che resta sovrano”, ha detto Boccia. “Usciamo tutti rinfrancati, è una riforma di tutti, non ha un colore ...

C'è l'intesa tra Governo e Regioni sull'Autonomia. Boccia : "Ora legge quadro in Cdm" : “Ok da tutte le Regioni, ora il testo in Cdm”: così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia sul testo sull’autonomia al termine della conferenza Stato-Regioni. “E’ importante la condivisione del testo con tutte le Regioni, il testo andrà in consiglio dei ministri”.“Se lo facciamo, lo facciamo in maniera condivisa. Se vogliamo non perdere tempo e siamo tutti d’accordo, lo ...

RETROSCENA/ Autonomia - un aiutino di Boccia a Bonaccini per non perdere l'Emilia? : Sembra che il governo si appresti ad inserire, all'interno del ddl Bilancio 2020-2022, la legge quadro sull'Autonomia. A pensar male ci si azzecca

Roberto Maroni : "Tratto con Boccia sull'Autonomia - ma a Matteo Salvini non lo ho ancora detto" : L' ex leader della Lega Roberto Maroni lavorerà nella commissione di esperti per l'autonomia assieme al ministro Francesco Boccia. Lo rivela in una intervista a Repubblica, pubblicata il 30 ottobre. "Lo conosco da tempo, quando diventò ministro lo chiamai per congratularmi e lui mi disse che l'auton