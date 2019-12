Addio a Windows 10 Mobile e Windows 7 il 14 gennaio 2020 | cosa fare?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Doveva essere il 10 dicembre la data didi10, che è stata rinviata al prossimo 14. Microsoft avrebbe deciso di lasciar passare ancora un altro mese per concludere il ciclo di vita del sistema operativo proprietario dedicato ai dispositivi mobili, così come espresso chiaramente in questa pagina dedicata. L'azienda redmondiana non ha dato spiegazioni sul perché del rimando, anche perché10è una versione OS ormai datata, e che utilizzano davvero in pochi. In ogni caso, c'è da dire che il sistema godrà di un ultimo upgrade di sicurezza prima che la compagnia decida ufficialmente di abbandonarlo. Dopo quest'ultima iterazione, gli utenti dovranno direal supporto ufficiale (questo significa che i dispositivi equipaggiati con10potranno essere ancora utilizzato, ma, non ricevendo più aggiornamenti, risulteranno sempre più ...

