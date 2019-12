Petagna illude Spal | Roma fa tris in rimonta

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Prima la paura, poi la gioia. Laci mette piu' del previsto ad avere ragione di una buonache passa inaspettatamente in vantaggio alla fine del primo tempo grazie ad un rigore di. I giallorossi reagiscono subito a inizio ripresa agguantando il pari con Pellegrini per poi mettere la testa avanti con il penalty siglato dallo specialista Perotti. Sul 2-1 i padroni di casa si divertono e fanno festa nel finale con Mkhitaryan che, appena entrato, finalizza una splendida triangolazione in velocita' tra Zaniolo e Florenzi. E' il definitivo 3-1 che lancia Fonseca e i suoi da soli al quarto posto ad un punto dalla Lazio, terza, in attesa dello scontro diretto Champions di domani tra il Cagliari ed i biancocelesti.Laparte forte con l'asse Zaniolo-Dzeko ad impensierire piu' volte la difesa della, mentre all'inizio gli ospiti si fanno vedere una sola volta dalle ...

