LIVE Sci di fondo | 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA | in scena la gara femminile | buon

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:11 Therese Johaug è partita a tutta! Ai 2.2 km rifila 10″ alla connazionale norvegese Weng. 11:09 Ai 5km sempre in testa la slovena Lampic in 13:34.4. 11:06 Haga al comando con 6'16″4 al km 2.2, dove stanno per arrivare Parmakoski, Weng e Johaug 11:05 6'28″9 per Brocard al km 2.2, Pellegrini 9'59" al km 3 11:04 A metà14'10" per Franchi, 13'45″9 per Debertolis che continua nella suaa prova 11:03 Nel frattempo Patterson perde vari secondi rispetto a Claudel, che si avvia dunque a essere la migliore delle prime partenti 11:02 6'34″2 per Caterina Ganz al km 2.2, si trova ad ora al 15° posto proprio davanti a Franchi 11:01 9'42" per Debertolis al terzo chilometro, a 11 secondi da Claudel 11:01 Al via Heidi Weng, in quello che si preannuncia ...

