Conte rassicura | stasera intervento sulla Popolare di Bari

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Sì,chiuderemo su Bancadi. Faremo un”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppealla fine del concerto di Natale in Senato.“Tuteleremo i risparmiatori e non concederemo nulla ai responsabili di quella situazione critica e auspichiamo anzi azioni di responsabilità a loro carico”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppealla fine del Concerto di Natale in Senato.

