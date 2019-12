Calderoli e Malan contro le Sardine. Il leghista a Nibras: «Non credo che in Palestina avresti l’opportunità di parlare così» (Di domenica 15 dicembre 2019) Il senatore leghista Roberto Calderoli e quello di Forza Italia Lucio Malan a testa bassa contro le Sardine, soprattutto contro Nibras Asfa, che è intervenuta ieri sul palco di San Giovanni. «Finora avevo guardato le Sardine rosse con la simpatia che riservo ad ogni movimento pacifico e democratico – ha premesso Calderoli – anche se manifesta idee che non condivido». Poi l’attacco: «Vedendo le aggressioni fisiche, l’ultima oggi a Bologna contro il banchetto leghista a sostegno della nostra candidata Lucia Borgonzoni, da parte di antagonisti, anarchici e centri sociali che stanno dividendo le piazze con le Sardine e dalle Sardine sono accettati e difesi- ha detto il senatore del Carroccio – inizio a ricredermi. Su questo movimento che non mi sembra affatto democratico». Così il senatore della Lega, Roberto Calderoli. «E mi ricredo ancora di più – ha ...

