Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019)in. 22sono statedial confine con l’Uganda. I responsabili di questa carneficina le Forze democratiche alleate. KINSHASA () –indomenica 15 dicembre 2019. Il gruppo islamista delle Forze democratiche alleate ha ucciso 22dial confine con l’Uganda. A riferire questa nuova carneficina è stato un funzionario locale con il bilancio che sembra essere destinato ad aumentare visto che questi attacchi non sembrano fermarsi. La tregua, che da tempo viene chiesta dai cittadini, non è mai arrivata con il contingente militare delle Nazioni Unite che non riesce a difendere i civili. Una missione iniziata ormai 20 anni fa ma che non ha mai dato i frutti sperati. NuovoinL’attacco questa volta è avvenuto a Beni, un villaggio della Repubblica Democratica ...

NewsMondo1 : Attentato in Congo, 22 persone uccise a colpi di machete -