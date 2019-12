Viaggio in treno nel Grande Nord senza sensi di colpa

Leggi la notizia su gqitalia

(Di sabato 14 dicembre 2019) È stato dopo una breve galleria, mentre bordeggiavamo il costone della montagna: improvvisamente il mondo si è presentato in bianco e nero, la neve che turbinava al passaggio del, la coltre che copriva la valle lasciando nude, e come incise su una lastra, striature di roccia scurissima sulle sommità calve di un paesaggio ormai polare, e poi la lingua nelle sfumature ghisa e piombo del Rombaksfjord là sotto oltre il crepaccio. Avevamo lasciato da poco Narvik, con le case rosso mattone o senape, i fabbricati modernissimi dai colori pastello, ed ecco, più o meno all’altezza del confine tra Norvegia e Svezia, come se avessimo pigiato su un telecomando, l’inverno artico, avvolto nel suo mistero selvaggio. Nel caldo della carrozza era calato il silenzio, anche navigati avventurieri attrezzati per il fine settimana into the wild osservavano ...

