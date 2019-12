Snowboard | Roland Fischnaller | “Sembra essere una passeggiata | non mi sorprendo più di me

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)ha vinto il PGS di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di. Il 39enne si è inventato un’autentica magia nella Perla delle Dolomiti, ha conquistato il secondo successo consecutivo nella massima competizione itinerante e ha allungato in classifica generale. Il 39enne altoatesino non conosce davvero limiti, oggi ha messo in fila tutti i rivali battendo poi il sudcoreano Lee in finale.ha palesato tutto il suo entusiasmo nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Sembrastata una, invece è stata dura vincere. Le nostre tavole soo arrivate dalla Russia appena due giorni fa, per cui non abbiamo potuto praticamente allenarci sulla neve questa settimana. Comunque non mipiù di me stesso, gradisco questa pista perchési adatta perfettamente al mio tipo di surfata, con un ...

