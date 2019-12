Scoperti ruderi di palazzo reale in Mongolia Interna: la costruzione risale a 1000 anni fa (Di sabato 14 dicembre 2019) Gli archeologi cinesi hanno scoperto, nella Regione Autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, i ruderi di un grande palazzo che risale a mille anni fa. Secondo l’istituto dei Reperti Culturali e dell’Archeologia della Mongolia Interna, il palazzo, situato nella contea di Duolun, è stato costruito durante la Dinastia Liao (916-1125 d.C.). La costruzione, simile nello stile a un padiglione ed eretta su un’alta base in terra battuta, è di forma rettangolare con una curvatura sulla parte anteriore. Il muro, costruito in argilla e spesso un metro, è stato lavato con acqua di calce. Su entrambi i lati dell’edificio sono state trovate strutture di drenaggio per prevenire l’erosione. Gli archeologi hanno trovato anche molti materiali da costruzione, tra cui alcune rare tegole della gronda raffiguranti volti umani e animali. Inoltre ...

