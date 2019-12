Nutella | ecco perché per me non è proprio tutto oro quel che luccica

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Se mi chiedesse qualcuno cosa ne penso della Ferrero, gli risponderei che a priori bisogna diffidare dei buonisti, specie se sono imprese, per non parlare delle multinazionali. Gli ricorderei la United Colors dei Benetton, con i suoi tanti bambini dei più diversi colori e tagli degli occhi con vestiti multicolori indosso. E poi il risparmio sulla manutenzione dei viadotti. Gli ricorderei la Conad delle “persone oltre alle cose”, con l’inserviente che porta le bambole a casa delle bambine, e che ora si troverà a razionalizzare le persone del colosso Auchan in crisi. E la Ferrero? La Ferrero, con quei bimbi in parte adottati, neri o gialli, che si rimpinzano di merendine da iperglicemia al mattino, dial pomeriggio o di laici ovettil’anno e non solo a Pasqua, non mi ha mai convinto. “Beh, che male c’è?” potrebbe eccepirmi l’interlocutore. Vediamo che male c’è o potrebbe ...

