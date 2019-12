Ivrea | grave incidente Mamma e figlia di 9 anni ricoverate in ospedale

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lo spiacevole episodio è accaduto a, precisamente sulla statale 228. La scorsa notte c’è stato un, uno scontro tra due macchine. Una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano una donna con suadi 9ed una Ford Focus, con a bordo due adulti ed un bambino. Quest’ultimi non hanno riportato gravi d, mentre la madre e la bambina sono stati ricoverati in gravissime condizioni. Il frontale è stato troppo violento. Dopo l’allarme, sul posto sono giunti gli uomini dei vigili del fuoco, per occuparsi dei mezzi coinvolti e le forze dell’ordine. Gli agenti dei carabinieri adesso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’, per stabilire le eventuali responsabilità. Fortunatamente, i medici hanno diffuso la notizia che adesso la ...

