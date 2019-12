Genoa Sampdoria LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Allo Stadio Ferraris, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra, risultato,(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova,si affrontano nelvalido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eMARCATORI:(3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Pajac; Sanabria; Pinamonti A disposizione: Marchetti; Andrei, Goldaniga, Sturaro, El Yamiq, Jagiello, Favilli, Ankrsen, Cleonise, Rovella. Allenatore: Thiago Motta.(4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez, ...

