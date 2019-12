CorSport | Zielinski mezzala sinistra | Fabian mezzala destra senza compiti di regia

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) In questo avvio di campionato sia PiotrcheRuiz hanno avuto un andamento altalenante, scrive il Corriere dello Sport. Con il 4-4-3 di Gattuso, però, possono ricominciare a giocare come pensano che si adatti meglio alle loro caratteristiche, ovverodae Piotr da. Nel 4-4-2 di Ancelotti “recitavano pressoché da centrali, scambiandosi idi, ma a onor del vero parevano piuttosto chiare le rispettive difficoltà per una questione di caratteristiche”. Oggidovrà garantire “strappi, copertura e inserimento”, nella posizione che appartenne ad Hamsik.giocherà come fa anche in Nazionale, dove si è guadagnato copertine, la palma del migliore e l’attenzione dei principali club spagnoli. “Lui, però, è del Napoli, è il Napoli la sua squadra e dopo la sofferenza e l’apatia delle ultime passerelle servirebbe lo ...

