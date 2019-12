Biathlon | orari gare di oggi 14 dicembre | tv | streaming | programma e startlist

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019), 14, sulle nevi di Hochfilzen (Austria) la Coppa del Mondo di2019-2020 proporrà nel proprio menù il doppio impegno: alle ore 11.30 via alla staffetta femminile e alle 14.55 sarà la volta dell’inseguimento maschile. Nella prova a squadre delle donne l’Italia vorrà riscattare l’opaca prestazione di Oestersund (Svezia), forte di una Dorothea Wierer in grande spolvero e vittoriosa ieri nella sprint. Le azzurre dovranno trovare, in particolare, maggior precisione al poligono, aspetto fortemente deficitario per quanto concerne Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. Nella gara maschile, Lukas Hofer e Dominik Windisch sono stati splendidi nella sprint di ieri: un quinto e un settimo posto, con entrambi molto brillanti sugli sci, totalizzando un solo errore nelle due serie di tiro. In questo format vorranno stupire.di(14 ...

