Striscia la Notizia | il fuorionda di Matteo Renzi al Tg5 su Open | Stavo per dire la

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un clamorosodial Tg5. Undi cui dà contola, sottolineando come si tratti di un video vero, non di uno dei deepfake a cui il tg satirico ci ha ormai abituato. Le immagini sono state trasmesse nel corso della trasmissione di giovedì 12 dicembre. Il

tridnivka : RT @msn_italia: “Striscia la Notizia”, il fuorionda di Renzi: “Stavo per dire la verità, ma non si può dire” - Libero_official : Il fuorionda molto sospetto di Matteo #Renzi al #Tg5: 'Stavo per dire la verità, ma non si può'#open - CaponeAlex : “Striscia la Notizia”, il fuorionda di Renzi: “Stavo per dire la verità, ma non si può dire” -