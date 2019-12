Senegalese non accetta la fine della relazione e pesta a sangue la ex

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Federico Garau Trovata impaurita e sanguinante, con lividi e lesioni alle braccia ed al volto, la donna è stata trasportata in ospedale; finisce in manette l'ex compagno, che la tormanteva ininterrottamente da maggio Ha angosciato per anni e sottoposto a continue persecuzioni e violenze quella che oggi è la sua ex compagna, la quale, dopo laloro, aveva addirittura visto la propria situazione peggiorare ulteriormente: per questo motivo undi 48 anni residente a Viareggio è stato finalmente fermato e rinchiuso dietro le sbarre del carcere. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, M.M. aveva iniziato a rendere letteralmente impossibile la vita alla donna almeno a partire dallo scorso maggio 2019. Completamente sordo alle richieste di essere lasciata in pace da partestessa, e nonostante che il loro rapporto fosse già ...

