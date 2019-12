Repubblica | la carezza di De Laurentiis a Mertens Si torna a parlare di rinnovo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Per la seconda volta in due giorni, Aurelio Deha presenziato all’allenamento del Napoli. Un modo per il presidente di far sentire la presenza della società e anche la volontà di ricomporre la frattura.Napoli scrive: “La volontà è quella di mandare un segnale distensivo sull’azione disciplinare dopo i rapporti tesi dell’ultimo mese, concetto ribadito pure ad alcuni giocatori, tra cui: una “” al belga e un discorso sul futuro da riprendere al più presto. Il presidente vuole rispolverare un adagio vecchio ma comunque sempre funzionale (l’unione fa la forza) per uscire dalla crisi che ha spinto il Napoli al settimo posto”. L'articolo: ladi De. SidiilNapolista.

napolista : Repubblica: la carezza di #DeLaurentiis a #Mertens. Si torna a parlare di rinnovo Il presidente, presente ieri in… - Danireport : RT @mimmixeddu: @Danireport @lofioramonti @repubblica come un cane pazzo morde la mano di chi lo carezza e lo nutre , lui si sta rivoltando… - mimmixeddu : @Danireport @lofioramonti @repubblica come un cane pazzo morde la mano di chi lo carezza e lo nutre , lui si sta ri… -