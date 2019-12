Nuoto | Gabriele Detti | “Non sto benissimo | mi aspettavo di non fare un gran tempo negli

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non può essere soddisfatto. Il livornese esce dalla vasca di Riccione, sede dei Campionati Italiani di, con il secondo titolo conquistato800 stile libero, ma senza il pass olimpico. La condizione è deficitaria: il livornese ha avuto alcuni problemi di salute e la conraneità tra vasca corta e vasca lunga non ha aiutato. Tutti fattori che non hanno permesso al toscano di centrare l’obiettivo a Cinque Cerchi. Pertanto, per lui, l’appuntamento è rimandato all’edizione primaverile degli Assoluti, che si terrà dal 17 al 21 marzo: “Non stoed è evidente. Sapevo che avrei fatto fatica dopo i 400 metri, ma non ho il cambio di ritmo. Sono distrutto e ora il pensiero va al prossimo anno, dove spero ovviamente dimeglio“, le parole del bronzo olimpico e mondiale dei 400 sl ai microfoni di Rai ...

