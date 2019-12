Natale 2019 | tutte le proposte Mediaset

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Federica Panicucci Musica e cinema, sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno la programmazione natalizia delle reti del gruppo. Tra gli appuntamenti più attesi il Concerto die Capodanno in Musica, entrambi in onda su Canale 5 rispettivamente il 24 e 31 dicembre. Su Italia 1 oltre al consueto appuntamento con il film Una poltrona per due in onda la sera della vigilia, ‘risate assicurate’ con una maratona dedicata al trentennale dalla prima messa in onda de I Simpson. Su Rete 4 in 1^visione andrà invece il tv movie Non èsenza panettone, il primo film con protagonista il gruppo comico de I Legnanesi. Ma tante altre, soprattutto di carattere cinematografico, sono in programma sulle tante reti tematiche del gruppo.– Gli appuntamenti di Canale 5 Federica Panicucci regina delle feste! La platinatissima conduttrice di Mattino ...

juventusfc : Approfitta della PROMO NATALE ?? per vivere l'ultima all'Allianz Stadium del 2019! ?? Tribuna Est 2° anello ad un p… - juventusfc : Come vivi il Natale? ?? Organizzando ogni dettaglio ?? Postando ogni momento sui social Scopri lo sconto adatto a t… - juventusfc : Per te Natale è il momento ideale per allenarti ancora di più? ?????? Ecco i tuoi regali perfetti ??… -