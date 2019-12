Mattia Santori | il leader delle sardine svela il primo audio

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ildel movimentoa RaiNews24 il primissimoinviato, da cui è nata la manifestazione che coinvolge migliaia di persone in tutta Italia. Lesono nate spontaneamente a Bologna, città natale di: da settimane riempono le piazze italiane per protestare contro Salvini. Ilflash mob antipopulista fu realizzato in piazza Maggiore, il 14 Novembre 2019. Prima di far sentire il “prezioso”Sartori avverte che la terminologia usata avrà un po’ di slang. Fatta questa precisione, preme play e si sente: “Ma se invece di fare uno striscione, essendo questo un flashmob, lo chiamassimo ‘6000contro Salvini’?”.Da quel semplice e brevissimo messaggio vocale partì tutto. Da allora migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazione ...

