M5S | D’Uva | ‘Grassi & co hanno tradito elettori’

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "è noto che al Senato ci sono spesso problemi di numeri. Ma la maggioranza ce li ha e il problema non si pone, perché se ci sono i numeri facciamo le cose. Approviamo le leggi, in particolare adesso quella di bilancio. In questo momento ci sono dei colleghi chedeciso di tradire i propri elettori, è una cosa gravissima. Nella Divina Commedia iri sono messi nel punto più basso dell'inferno, ci sarà un motivo". Lo dice il deputato questore del MoVimento 5 Stelle alla Camera Francesco D'Uva ai microfoni di 'Radio 1 in viva voce'.

