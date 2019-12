Gabriel Garko | indiscrezione hot | ecco dove avrebbe fatto l’amore

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il sempre informatissimo Jonathan Kashanian ha svelato un pettegolezzo decisamente osé su, il sexy divo delle fiction. Durante la rubrica “Superclassifica” di Dettoil sempre informatissimo Jonathan Kashanian ha svelato 10 luoghi stranii vip hannosesso. In particolare, l’ex gieffino ha svelato un pettegolezzo decisamente osé su, … L'articolohot:l’amore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

notizieit : Gabriel Garko rivela nel nuovo libro: “A 17 anni un uomo abusò di me” - lucy_esposito : RT @BaldiniCastoldi: Questa sera a Roma Gabriel Garko alla Mondadori Piazza Cola Di Rienzo per il suo libro #AndataERitorno Non mancat… - CasaLettori : RT @BaldiniCastoldi: Questa sera a Roma Gabriel Garko alla Mondadori Piazza Cola Di Rienzo per il suo libro #AndataERitorno Non mancat… -