Danny Aiello | morto l’attore de Il Padrino e di Stregata dalla Luna

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Addiostatunitense, reso celebre da Fa la cosa giusta di Spike Lee nel 1989, èa New York all’età di 86 anni. Caratterista corpulento e vigoroso, figlio di operai immigrati italiani, aveva debuttato a 40 anni in teatro e a 56 aveva ottenuto una nomination all’Oscar come attore non protagonista proprio per il film di Lee. Due piccole parti ne Ilparte II (1974) e nello splendido Il prestanome di Martin Ritt (1978) poi la robusta parte in Bronx 41esimo distretto di polizia (1981), film con protagonista Paul Newman, doveinterpreta il poliziotto omicida che getta un ragazzo giù dal tetto di un palazzo. Negli anni ottanta sarà attore in due film di Woody Allen e soprattutto spalleggerà Nicholas Cage in(1987) interpretando Johnny il marito della protagonista Cher. Poi appunto il ruolo della vita. Quel Sal, proprietario ...

