Calciomercato Juventus | l’attaccante aspetta i bianconeri | c’è la possibilità

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Le trattative non finiscono mai; arrivano novità importantissime direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto filtra dai tabloid d’oltremanica, lache ha già da tempo nel mirino l’attaccante, avrebbe il “SI” del calciatore. Stiamo parlando del talento del Salisburgo Erling Haaland; bomber di razza che nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato tutto il suo valore a tutta l’Europa del calcio.: HaalandlaSecondo quanto riferito dal Guardian, sul classe 2000 del Salisburgo, ci sarebbero non soltanto idi Torino, ma anche altri top club europei tra cui Borussia Dortmund e Manchester United. Da non dimenticare l’interesse anche del Napoli, che però risulta essere più defilato nella trattativa per il norvegese. L’indiscrezione riportata dal ...

