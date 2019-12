Biathlon | Inseguimento maschile Hochfilzen 2019 | startlist e pettorali di partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Con la 12.5 km pursuitproseguono domani le gare individuali della Coppa del Mondo didi: in Austria si lotta per i tanti punti in palio con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara ci saranno per l’Italia due atleti: Lukas Hofer scatterà quinto a 21″ dal norvegese Johannes Boe, mentre Dominik Windisch partirà 7° a 32″. Di seguito il programma completo dell’della Coppa del Mondo dicon l’orario e la. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara austriaca. PROGRAMMASabato 14 dicembre ore 14:55 12.5 kmdiretta tv su Eurosport 1 diretta streaming su Eurosport ...

AlpiFisi : Conclusa la prima due giorni di competizioni del circuito di Coppa Italia di biathlon. In campo maschile il livigna… - emiliagagliardi : RT @vitasportivait: ?? #Biathlon | #OST19 ???? GIORNATA STORICA PER LA FRANCIA ????! I transalpini dominano l'inseguimento maschile salendo su… - Laemmedimarco : Francia ???? da paura nell'inseguimento maschile del #biathlon a #OST19. ?? I cugini transalpini servono il poker con… -