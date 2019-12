Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il modelloentrerà a far parte del cast delVip 4, condotto da Alfonso Signorini. A lanciare l’indizio sulè stato lo stesso conduttore, che su Instagram ha pubblicato una foto del fisico del ragazzo, senza però mostrare il volto, con una didascalia piuttosto esplicita Io sono in piedi dalle sei, ma un prossimodel GF si è alzato solo ora… beato lui! View this post on Instagram Io sono in piedi dalle sei, ma un prossimodel @tv si è alzato solo ora…. beato lui A post shared by Alfonso Signorini (@alfosignorini) on Dec 13, 2019 at 12:49am PST È bastato poco agli utenti per risalire al nome del modello.è un modello italiano residente negli Stati Uniti, ha 28 anni e su Instagram ha 1.2 milioni di followers View this post on Instagram ...

pascaziomarco : RT @trash_italiano: Andrea Denver concorrente del Grande Fratello Vip 4. Erede di Martina Hamdy? - mendesmysqvad : RT @trash_italiano: Andrea Denver concorrente del Grande Fratello Vip 4. Erede di Martina Hamdy? - trash_italiano : Andrea Denver concorrente del Grande Fratello Vip 4. Erede di Martina Hamdy? -