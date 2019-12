Santa Lucia | ecco perché porta i regali ai bambini

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 12 dicembre 2019)si festeggia il 13 dicembre: ladella luce viene celebrata in uno dei giorni più corti dell’anno e in molte città e paesi del Nord Italia è una sorta di Natale anticipato, con tanto diai. Quella dei doni durante questa particolare festività è una tradizione antichissima, ma da cosa è nata? (LO SPECIALE SUL NATALE) Le origini della tradizione Prima delle correzioni introdotte dal calendario gregoriano il solstizio d'inverno, che segna l’inizio della stagione più fredda, cadeva proprio nella giornata del 13 dicembre. Nelle campagne, in questa data, era diffusa un’usanza solidale: chi aveva avuto raccolti più abbondanti ne donava una parte a chi aveva avuto una stagione meno fortunata. Una delle storie che si racconta è che nel Bresciano, dopo un periodo di carestia, alcune signore di Cremona avevano deciso di inviare ai cittadini sacchi di grano a bordo ...

