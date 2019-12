Robotics engineering in Giappone? Si può con JEMARO (Di giovedì 12 dicembre 2019) Il programma JEMARO consente agli studenti del corso di laurea Robotics engineering dell’Università di Genova di ottenere un doppio titolo di laurea presso la prestigiosa Keio University a Tokyo. Il progetto JEMARO (Erasmus+ Japan-Europe Master on Advanced Robotics) di cui l’Università di Genova è partner, è finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Università e Ricerca del Giappone con un totale di 1.7 milioni di euro, per la costituzione di percorsi di Laurea Magistrale a doppio titolo tra Europa e Giappone. JEMARO è costruito partendo dal programma esistente European Master on Advanced Robotics (EMARO) e ha come partner Ecole Centrale de Nantes (coordinatore, Francia), Keio University (coordinatore, Giappone), Università di Genova e Warsaw University of Technology (Polonia). A Genova, EMARO è basato sul corso di laurea magistrale in Robotics ...

