Rennes Lazio 1-0 LIVE | fine primo tempo INTERVALLO

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Al Roazhon Park, la 6ª giornata dell’Europa League 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Roazhon Park,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 5′ Partenza– Intenso l’avvio dei padroni di casa che hanno impegnato in un paio di occasioni la difesa biancoceleste 7′ Giocata di Gnagnon – Tenta la conclusione il giocatore, ma la sfera finisce tra le braccia di Proto 8′ Tentativo– Cross di Jony, prova l’imbeccata Caicedo ma viene anticipato: i biancocelesti danno cenni di risveglio 11′padrona del campo – La squadra di Inzaghi riporta personalità in campo e si fa pian piano più aggressiva 18′ Tiro di Grenier – Da Cunha ...

