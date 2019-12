Piazza Navona | sigilli al mercato natalizio | multe per 30mila euro e 2 denunce

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – Violazioni della normativa sulla sicurezza, con gravi rischi per i lavoratori ed i visitatori, alla base del provvedimento di sequestro preventivo eseguito dalla Polizia Locale di Roma Capitale nei confronti della manifestazione di. A seguito dei controlli effettuati questa mattina dagli agenti, sono emerse violazioni rispetto al piano di sicurezza della manifestazione che hanno portato alla chiusura dell’evento con relativo sequestro dei banchi. Denunciato il responsabile tecnico che ne aveva certificato la regolarita’. Nel corso degli accertamenti svolti su 32 banchi, sono stati riscontrati, inoltre, diversi illeciti su dieci attivita’. In particolare i caschi bianchi hanno rilevato il mancato rispetto della normativapea sull’omologazione di 600 giocattoli, posti sotto sequestro, utilizzati come premi in alcuni banchi di ...

Affaritaliani : Piazza Navona, sequestrata la Befana Beffa di Natale, giochi fuorilegge - halo_reverse : RT @rep_roma: Befana, sequestrato il mercatino di piazza Navona a Roma [aggiornamento delle 19:14] - sono_francesca : Roma, rischio sicurezza: sequestrate bancarelle Natale piazza Navona Sanzioni per 30mila euro -