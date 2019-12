Giannini | accordo tra Roma e Fiumicino deve avere supporto di Regione

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– “Accogliamo con soddisfazione che i sindacati Taxi siano stati ricevuti oggi presso la Prefettura diper illustrare la grave situazione nella quale sono costretti a operare tassisti e noleggiatori regolari soprattutto alla luce degli ultimi accadimenti nei Terminal dell’Aeroporto di. Il governatore Zingaretti non si nasconda come al solito dietro a un dito e affronti inla questione come richiesto ieri dalla Lega attraverso la convocazione di una commissione d’urgenza. Il problema degli abusivi presso lo scalo internazionale dinon e’ piu’ rinviabile e necessita di misure urgenti e concrete come la possibilita’ avanzata che la polizia municipale dioperi da subito di concerto con quella di”. Cosi’ in un comunicato il consigliere della Lega allaLazio, Daniele ...

