Garbagnate | con un abbraccio | sfila il Rolex dal polso di un anziano di Caronno Pertusella

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I carabinieri della Stazione diMilanese hanno tratto in arresto una donna che aveva appena rubato un orologiondolo daldi un uomo con la tecnica dell’. La donna 33enne italiana, residente a Seveso (MB), nullafacente e pluripregiudicata è stata accusata dell furto aggravato commesso poco prima ai danni dell’. I carabinieri, durante un normale servizio di pattuglia hanno notato una scena che ha da subito attirato la loro attenzione e pertanto ne hanno osservato gli sviluppi. Hanno notato una autovettura Pegeout 107, condotta da una donna, che in via Firenze accostava sul ciglio e avvicinava un uomoe ben vestito, il quale dopo pochi minuti veniva fatto salire sulla citata autovettura che si spostava raggiungendo un’area di parcheggio poco distante. su Il Notiziario.

