“Durante la finale…”. Oops, a Emma Marrone sfugge qualcosa su Amici. Andranno via concorrenti… (Di giovedì 12 dicembre 2019) Sale l’attesa (e se vogliamo pure un po’ d’ansia) per la finalissima di Amici 19. E in questi giorni una di coloro che sarà presente alla super serata ha annunciato la sua attesa partecipazione. A dare l’annuncio è stata direttamente Emma Marrone ha quindi anticipato cosa succederà sabato 14 dicembre ad Amici 19. Nessun’anticipazione succosa, non pensateci neanche, visto che tra l’altro la registrazione della prossima puntata avverrà venerdì: la Marrone infatti si è semplicemente limitata a dire che sarà presente in studio come ospite – e chissà che non resti a guardare tutta la puntata – per pubblicizzare il suo nuovo lavoro discografico. Saranno felici le marroncine, visto che era da tanto che la loro beniamina non metteva piede nella scuola più spiata d’Italia. Cosa succederà? Beh, per mettervi un po’ sulle spine vi basti pensare che giorno dopo giorno stanno aumentando i rischi di ...

