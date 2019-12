Uomini e Donne | Sara Shaimi è la nuova tronista

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)I telespettatori difaranno presto la conoscenza di, ladel dating show condotto da Maria De Filippi. Nel corso della registrazione di questo pomeriggio, la conduttrice ha infatti presentato al pubblico in studio colei che, nei prossimi mesi, cercherà l’amore su Canale 5. Una new entry necessaria visto che sul trono, a causa della scelta in anticipo di Giulia Quattrociocche e del ritiro di Veronica Burchielli, sono rimasti soltanto Giulio Raselli e Carlo Pietropoli.ha 28 anni, vive a Roma ma è originaria di Rieti. Assistente di volo, ha un legame piuttosto stretto con sua madre, la persona che – dal suo punto di vista – ha fatto più sacrifici per consentirle di essere felice. Visto che non sta spesso dai suoi genitori, la neoha affittato un piccolo appartamento nella capitale di soli 25 ...

