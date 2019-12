Serena Enardu | Pago mi manca | ma giusto che le strade si siano divise

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Luana Rosatosi confessa in una lunga intervista e ammette chele, ma ritieneche sidivisi dopo ben sette anni di amore La fine della relazione condavanti le telecamere di Temptation Island Vip, ha espostoad una serie di critiche – a volte eccessive e feroci – da parte degli hater e di una fetta di telespettatori che hanno seguito con costanza le loro vicissitudini sentimentali. Dopo sette anni di amore,ha avuto il coraggio di mettere fine alla sua lunga storia con il cantante sardo e, intervistata dal settimanale Chi, non ha avuto problemi nell’ammettere che quella è stata una scelta sofferta che l’ha costretta, oggi, a farsi seguire da uno psicologo. Apparsa visibilmente dimagrita a conclusione della sua partecipazione al reality show dei sentimenti, lanon aveva avuto problemi nello spiegare che ...

Noovyis : (“Esasperata, sola e spenta”. Serena Enardu: dopo la fine con Pago, la decisione non passa inosservata. Una scelta… - zazoomnews : Serena Enardu: Pago mi manca. Ritorno di fiamma? Per il momento non saprei... - #Serena #Enardu: #manca. #Ritorno… - SpettacoliNEWS : Serena Enardu: il mio Natale da single. «Passerò le feste con la persona che amo: mio figlio Tommaso», dice al sett… -