Presentata la VI rassegna di Artenauta Teatro “L’essere&L’umano”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –la VI edizione di L’ESSERE & L’UMANO –teatrale a cura di, con la direzione artistica di Simona Tortora, in collaborazione con ilPubblico Campano, e organizzata a cura di Giuseppe Citarella. Sette gli spettacoli in cartellone alComunale Diana di Nocera Inferiore, che avranno tutti luogo il venerdì alle ore 21,00. Si inizia il 31 gennaio con “Ad esempio questo Cielo”, spettacolo costruito dalla Compagnia Dimitri/Canessa sulle parole poetiche di Raymond Carver; il 21 febbraio andrà in scena “Settanta Volte Sette” della Compagnia Controcanto Collettivo, spettacolo vincitore del festival biennale “I Teatri del Sacro” edizione 2019, che affronta il tema del perdono e della sua possibilità nelle relazioni umane e narra la ...

