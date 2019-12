Piacenza | nascosto in un’intercapedine il quadro rubato di Klimt

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), 11 dic. (askanews) – Erain un’intercapedine di una parete esterna della Galleria Ricci Oddi di, da cui era scomparso nel 1997: sarebbe il “Ritratto di Signora” di Gustav, riemerso da una specie di nascondiglio il 10 dicembre mentre veniva ripulita l’edera dall’esterno dell’edificio. Un mistero durato 22 anni. La polizia ha ora diffuso un video in cui si può ammirare il capolavoro, che secondo le prime verifiche apparterrebbe proprio al maestro austriaco.

Agenzia_Ansa : Ritrovato quadro a #Piacenza, sarebbe un #Klimt rubato. 'Ritratto di Signora' rimasto nascosto per 22 anni a pochi… - LaStampa : Il capolavoro da 60 milioni di euro non sarebbe mai uscito dalla galleria di Piacenza dove era stato rubato. - giuliog : RT @MadameSwann: Forse per 23 anni è rimasto sempre lì, nel museo di Piacenza dove è stato rubato nel 1997, nascosto in una intercapedine:… -