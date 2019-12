Non esiste un’epoca che abbia così paura di vivere come la nostra

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Natale: le pubblicità dei giocattoli imperversano. Tra i tanti, pronti a saturare la fantasia dei piccoli, uno mi ha colpito: un gioco da tavolo, classico stile gioco dell’oca, ma questa volta si gioca alla vita. Incuriosita, l’ho scopertore da parecchio. La prima versione è degli anni 80 e si chiama Traguardi: vince chi accumula più denaro per la villa di campagna o la casa dei miliardari. Anni 80: epoca che segue agli anni di piombo, nuovo sogno consumistico e il traguardo della vita è diventare ricchi. 2019, quasi 2020: non ci sono più i traguardi scritti a caratteri cubitali sulla scatola del gioco. Spazzati via dalle crisi economiche e politiche, dalla dissoluzione dei sogni di benessere. Forse spazzati via già dal loro stesso essere traguardi: la parola ha più a che fare con i risultati che non con i valori che animano la vita, spingono al viaggio, affondano radici negli ...

