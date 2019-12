Nava | Casale e Di Michele | “Ora un tour insieme | poi un album”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Rossana, Grazia Die Mariella: tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre anime. Dalla loro amicizia nasce unspeciale, che coniuga la canzone d'autore italiana con i ritmi del Sud del mondo e del jazz. Il 22 dicembre al Blue Note di Milano e il 26 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, va in scena Cantautrici. "E' un concerto che noi condividiamoche vedrà in scena i nostri più grandi successi e anche quello che vorremo raccontare di noi, con degli scambi importanti fra di noi, scambi musicali, a due e anche a tre, con cinque musicisti con noi, tanta musica, tante parole. È una festa", ha detto Rossana. Come è nata l'idea? "Eravamo sedute, vicine, a una conferenza stampa, e ci siamo dette di fare qualcosa. Tutto questo è nato da poco, abbiamo cominciato a scrivere e a mettere su piano piano, un mattoncino dietro l'altro, ...

