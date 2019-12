Napoli | alle 14 primo allenamento di Gattuso Le cifre dell’accordo

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Comincia l’eraal. A Castelvolturno cambiano l’orario dinamento (oggi) e l’natore (almeno per i prossimi sei mesi). La società ha differito la seduta d1114, quando probabilmentesarà già in campo per dirigere ilnamento. In mattinata Ringhio vedrà Adl per mettere nero su bianco un accordo chiuso già nello scorso week end. Come anticipato,accetta di fare da traghettatore con un patto d’acciaio: se farà bene, si guadagnerà la permanenza prolungata per almeno altre due stagioni. L’ex Milan percepirà poco meno di 1 milione di euro fino a giugno. Poi, in caso di rinnovo, si scollinerà fino ai 2 milioni di euro all’anno. Atteso a Castelvolturno in queste ore anche Carlo Ancelotti. Il tecnico, esonerato, saluterà il suo staff. Foto copertina: Ansa L'articolo14...

