Istat: protocollo intesa con Miur per promozione cultura statistica (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, e il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, hanno firmato oggi a Roma, presso la sede del Miur, un protocollo d’intesa per la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura statistica nelle Istituzioni scolastiche, nelle Università, negli Istituti per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e negli Enti Pubblici di Ricerca. Con questo protocollo l’Istat e il Miur, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, si legge in una nota, “intendono sviluppare un rapporto di fruttuosa collaborazione nell’intero arco educativo e formativo italiano”. Le aree di cooperazione riguardano: la predisposizione di un catalogo di attività proposto dall’Istat per lo sviluppo della ...

