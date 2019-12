Clima, INGV: i ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo a una velocità maggiore del previsto [DATI] (Di mercoledì 11 dicembre 2019) I ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo a una velocità 7 volte più elevata rispetto agli anni Novanta a causa del global warming. Questa eccezionale situazione, che coincide con lo scenario più pessimistico delle proiezioni dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), esporrà 40 milioni di persone in più al rischio di inondazione costiera entro la fine del secolo. È questo il risultato di uno studio condotto da un team internazionale di 89 ricercatori appartenenti a 50 Università e Istituti di ricerca, tra cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), pubblicato sulla rivista “Nature”. Figura 1 – Tasso annuale di variazione di massa glaciale in Groenlandia. Dopo una fase di relativa stabilità nel corso degli anni ’90, la fusione dei ghiacci ha proceduto ad un tasso sempre crescente, fino al massimo registrato nell’anno 2012. Nell’ultimo ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Clima INGV