Astronomia: i mondi alieni sono meno ricchi di acqua del previsto (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un team di ricercatori coordinati da Nikku Madhusudhan, dell’università di Cambridge, ha condotto un’analisi relativamente all’atmosfera di 19 mondi alieni, scoprendo che tali esopianeti sono meno ricchi di acqua del previsto. I pianeti esterni al Sistema Solare analizzati nello studio pubblicato su “Astrophysical Journal Letters” hanno dimensioni molto diverse fra loro (da “mini-Nettuno” a “super-Giove”) e si è scoperto che anche le temperature sono molto differenti, vanno da 20 gradi a oltre 2000 gradi. “E’ incredibile osservare una quantità di acqua così bassa nelle atmosfere di questi pianeti in orbita attorno a stelle molto diverse tra loro“, ha affermato Madhusudhan, che aveva misurato per la prima volta la quantità di vapore acqueo in un esopianeta gigante 5 anni fa. “Stiamo scoprendo quanto i ...

