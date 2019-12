Un mostro di autonomia il Huawei P40 | ricarica totale in soli 45 minuti?

optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Piovono succulenti anticipazioni sulP40. Nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di ammirare una prima foto render del successore delP30 che ci ha fornito interessanti dettagli sul display del dispositivo. Oggi, al contrario, ancora una volta da fonte asiatica, apprendiamo nuovi rumor relativi alla batteria del futuro top di gamma e dunque sulla sua. IlP40, almeno nella sua versione Pro, potrebbe essere dotato di una batteria al grafene da 5.500 mAh. Una specifica non di poco conto: va sottolineato il non utilizzo di una componente al litio in quanto la tecnologia al grafene appunto prevede un ingombro sul telefono pari solo al 70% rispetto ad un unità più tradizionale. Oltre all'amperaggio della batteria che già da solo potrebbe far sperare in un'ammiraglia all'avanguardia per, c'è pure da sottolineare per la serie P40 ( ma forse ...

